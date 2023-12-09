متحف اللوفر بباريس يرفع أسعار التذاكر 29%

قرر متحف اللوفر في باريس رفع رسوم الدخول الأساسية العام المقبل 29%، ما يزيد من مخاوف زيادة التكاليف التي سيواجهها من سيزورون العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وقال متحف اللوفر، الذي يضم لوحة الموناليزا ويسجل أكبر عدد من الزيارات في العالم، في بيان أمس الجمعة، إن رسوم الدخول ستزيد في يناير إلى 22 يورو (23.70 دولاراً) من 17 يورو. وهو أول رفع للرسوم منذ عام 2017.

وأوضح أن زيادة الرسوم ستساعده في التعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتمويل الدخول المجاني لفئات معينة مثل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمعلمين والصحفيين.

ولم يشر المتحف إلى الأولمبياد. ومع ذلك، من المنتظر أن تتزامن زيادة رسوم دخول متحف اللوفر مع زيادات أخرى في التكاليف في باريس مع استعداد المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وسترتفع أسعار تذاكر مترو باريس إلى المثلين تقريباً خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو من العام المقبل.

كما يواجه الزائرون المتجهون إلى باريس الصيف المقبل مشاكل كبيرة في الإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق وحملة إجراءات صارمة تتعلق بإيجارات الشقق السياحية.

وأظهر تقرير لمكتب السياحة في باريس أن أسعار الإقامة في الفنادق سترتفع بأكثر من 300% في الفترة بين موسمي الصيف في 2023 و2024.