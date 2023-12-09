موسم استثنائي يقرب الأهلي المصري من حصد لقب أفضل ناد في أفريقيا





يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية الكشف عن اسم النادي الذي سيحصل على جائزة أفضل نادي في أفريقيا عن العام الماضي وذلك خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام بعد غد الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وتتنافس أندية الأهلي المصري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي على الجائزة بعدما أعلن كاف عن القوائم النهائية المختصرة يوم الخميس الماضي.

ويعد الأهلي الأوفر حظا لحصد الجائزة لاسيما وأنه حقق مسيرة استثنائية في الموسم الماضي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي في الموسم الماضي عند حصد لقب دوري الأبطال بل حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما أحرز كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022.

كما شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في شباط/فبراير الماضي واحتل المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي 2 / 4.

ورغم الأفضلية النسبية التي يملكها الأهلي، إلا أن فريق الوداد المغربي هو الآخر حقق العديد من الإنجازات في الموسم الماضي والتي تؤهله لحصد جائزة أفضل نادي.

وحل الوداد وصيفا للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وشارك في مونديال الأندية الأخير ولكنه فشل في عبور الدور الثاني عقب خسارته أمام الهلال السعودي 3 / 5 بركلات الترجيح.

وعلى المستوى المحلي احتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي بعد منافسة مع الجيش الملكي، كما وصل الوداد للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرش المغربي وخسر أمام الرجاء.

ولن تكون فرص فريق صن داونز الجنوب أفريقي قليلة لحصد الجائزة، خاصة وأنه توج مؤخرا بلقب بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى متفوقا على أفضل سبعة أندية في القارة الأفريقية.

وتوج صن داونز بلقب دوري جنوب أفريقيا في الموسم الماضي حيث حصد 70 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع والخسارة في مباراتين.

كما ودع بطولة كأس جنوب أفريقيا من دور الثمانية عقب خسارته أمام فريق ستيلينبوش.

قاريا، وصل صن داونز للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وخرج أمام فريق الوداد المغربي بعدما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب وتعادلا 2/2 في مباراة الإياب التي أقيمت بجنوب أفريقيا.

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