شرطة دبي تضبط 94 مركبة ودراجة نارية خالف سائقوها اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد

تمكنت شرطة دبي من ضبط 94 مركبة ودراجة نارية، وتحرير 4420 "مخالفة خطرة" لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، حيث ستطبق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات والذي تصل قيمة فك حجز معظمها إلى 50 ألف درهم.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن معظم المخالفات تركزت في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية والأماكن الترفيهية، مشيراً إلى أن فئة السائقين خالفوا قواعد السير والمرور وقاموا بأعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج لقاطني الإمارة، كما قاموا بإقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، وعدم الالتزام بتعليمات رجال الشرطة، وتعطيل حركة السير والمرور وإغلاق الطريق على الآخرين.

وأضاف أن السائقين المخالفين قاموا أيضاً بتزويد المركبة بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مُرخصة في هياكل المحركات، وإدخال زوائد تؤثر على الرؤية، بالإضافة إلى تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، والخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش "سبريه الحفلات"، وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي.

وتابع: كما قام بعض السائقين بتعكير صفو العوائل في المخيمات الصحراوية، وذلك من خلال القيام بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق".

وناشد اللواء سيف المزروعي، أولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم لوقايتهم من السلوكيات السلبية المُتمثلة في قيادة المركبات بطيش وتهور والقيام بحركات خطرة، مؤكداً أن النصح والارشاد الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم يعزز السلوكيات الايجابية بين الشباب ويسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.





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