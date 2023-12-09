الكامرجي: الكرة لم تنصف الفيصلي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد التونسي رفيق الكامرجي محترف الفيصلي، أن فريقه أهدر 3 نقاط سهلة، بعد أن خرج متعادلا مع سحاب (1-1) في دوري المحترفين.

وقال الكامرجي في تصريح لقناة الأردن الرياضية: "أهدرنا كما لا يصدق من الفرص، خاصة في الشوط الثاني، لكن الكرة لم تنصفنا".

وأضاف: "كنت قريبا من التسجيل أكثر من مرة، وارتطمت كرة بالعارضة، أعتقد أننا عانينا من سوء التوفيق".

وأوضح: "كان يفترض أن نحسم النقاط الثلاث من الشوط الأول، لكن في الوقت ذاته لا نخفي أننا نعاني من الإرهاق جراء ضغط المباريات بعد مشاركتنا في دوري أبطال آسيا".

وختم: "اجتهدنا في مباراة سحاب، لكن هذه كرة القدم في النهاية، ونتطلع للتعويض في قادم المواجهات".

وافتقد الفيصلي في الدوري إلى الآن 4 نقاط ليبقى ثالثا برصيد 16 نقطة، خلف المتصدر الحسين إربد (24) والوحدات (19).