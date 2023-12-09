الكامرجي: الكرة لم تنصف الفيصلي

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- Khaberni) خبرني - أكد التونسي رفيق الكامرجي محترف الفيصلي، أن فريقه أهدر 3 نقاط سهلة، بعد أن خرج متعادلا مع سحاب (1-1) في دوري المحترفين.
وقال الكامرجي في تصريح لقناة الأردن الرياضية: "أهدرنا كما لا يصدق من الفرص، خاصة في الشوط الثاني، لكن الكرة لم تنصفنا".
وأضاف: "كنت قريبا من التسجيل أكثر من مرة، وارتطمت كرة بالعارضة، أعتقد أننا عانينا من سوء التوفيق".
وأوضح: "كان يفترض أن نحسم النقاط الثلاث من الشوط الأول، لكن في الوقت ذاته لا نخفي أننا نعاني من الإرهاق جراء ضغط المباريات بعد مشاركتنا في دوري أبطال آسيا".
وختم: "اجتهدنا في مباراة سحاب، لكن هذه كرة القدم في النهاية، ونتطلع للتعويض في قادم المواجهات".
وافتقد الفيصلي في الدوري إلى الآن 4 نقاط ليبقى ثالثا برصيد 16 نقطة، خلف المتصدر الحسين إربد (24) والوحدات (19).
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