برعاية محمد الشرقي .. تنظيم منافسات قفز الحواجز تزامناً مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتزامنًا مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، تنطلق منافسات قفز الحواجز في 12 ديسمبر الجاري في الساحة المقابلة لقلعة الفجيرة.

وتشهد البطولة التي تقام لأول مرة في إمارة الفجيرة، مشاركة 130 خيلًا من داخل الدولة وخارجها، وتتضمن 8 فئات هي: المبتدئين / الأطفال / النائشين/ المستوى الثالث / المستوى الثاني/ الخيول الصغيرة وتتضمن فئات الأربع سنوات، والخمس سنوات، والست سنوات.

وتبلغ قيمة الجوائز في جميع الفئات 300 ألف درهم بالإضافة إلى كأس يقدم للفائزين في ختام منافسات كل فئة.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إيمانًا من اهتمام حكومة الفجيرة ودعم سموّه لتعزيز مكانة رياضة الفروسية خاصة، والرياضات التراثية في المجتمع الإماراتي عامة، والاحتفاء بإرثها الأصيل وجذورها العميقة في تاريخنا الإسلامي والعربي.

وأضاف أنّ البطولة استقطبت مشاركات واسعة من الأطفال والنائشين والشباب بهدف تشجيع هذه الفئات على الاهتمام براضة الفروسية، وانطلاقًا من تطويرها والاهتمام بها وتعزيز مكانتها في نفوس الأجيال الحالية، وتعزيز شعبيتها في الموروث الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات، وعَراقتها على مستوى العالم.

يذكر أن منافسات قفز الحواجز تحظى بانتشار واسع في دولة الإمارات، وتقام هذا العام لأول مرة في إمارة الفجيرة بإشراف وتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واتحاد الإمارات للفروسية، ومشاركة لجنة عالية المستوى من الحكام المتخصصين من مختلف دول العالم.

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