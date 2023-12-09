في سباق على جائزة الأفضل في العام الجاري 2023.. منتخب المغرب يلامس قمة المجد في حفل جوائز الكاف

تستعد ثلاثة منتخبات أفريقية للدخول في سباق على جائزة الأفضل في العام الجاري 2023 خلال الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي سيقام بعد غد الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) في بيان رسمي عن اختصار القائمة النهائية لكافة جوائزه في 2023 حيث تنحسر المنافسة بين ثلاثة منتخبات هي المغرب والسنغال وجامبيا.

وأوضح (الكاف) أن معيار الترشيح والتقييم لمختلف جوائزه بناء على التقييم الفردي والجماعي لأداء اللاعبين والأندية والمنتخبات خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023..

ويبقى المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز للفوز بهذه الجائزة بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق تحت قيادة مديره الفني الشاب وليد الركراكي خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

في مونديال قطر، كتب أسود أطلس لأنفسهم إنجازا غير مسبوق بحلوله في المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم.

قاد الركراكي المنتخب المغربي لتصدر مجموعته بعد تعادل سلبي أمام كرواتيا ثم فوزين على كندا بنتيجة 2 / 1 ثم بلجيكا 2 / 0، وواصل مفاجآته في الدور الثاني بإقصاء منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 بعد اللجوء لركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما أبهر أسود أطلس الجميع بإقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه في دور الثمانية بالفوز على منتخب البرتغال 1 / صفر قبل أن تتوقف مسيرته بالخسارة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا صفر / 2 في الدور قبل النهائي وخسارة جديدة أمام كرواتيا بنتيجة 1 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 خاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات ودية، حقق خلالها أيضا فوزا بارزا على نظيره البرازيلي 2 / 1 في

مارس الماضي.

بفضل هذه النتائج قفز منتخب المغرب في تصنيف الفيفا حيث احتفظ بالمركز 11 خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2023 قبل أن يستقر في المركز 13 منذ سبتمبر الماضي.

ولمع أكثر من نجم مغربي في هذه المسيرة التاريخية مثل ياسين بونو الذي ترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية، وكذلك أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الذي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

أما منتخب السنغال يعد الفرس الثاني في سباق جائزة الأفضل، حيث نجح أيضا أسود التيرانجا في الصعود للدور الثاني من مونديال 2022 رغم البداية المخيبة للغاية في المجموعة الأولى.

وخسر المنتخب السنغالي مباراته الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد، لكنه انتفض بفوزين متتاليين على قطر 2 / 1 والإكوادور 2 / 1، مما أوقعه في اختبار قوي في الدور الثاني أمام المنتخب الإنجليزي الذي حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3 / صفر.

كما واصل أسود التيرانجا مسيرتهم القوية بنتائج قوية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، حيث تصدر مجموعته بسجل خال من الهزائم، حيث جمع 14 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادلين.

بفضل هذه المسيرة القوية وصل منتخب السنغال لأفضل مركز له في تصنيف الفيفا (18) علما بأنه يستقر حاليا في المركز (20) منذ سبتمبر الماضي، كما ترشح مدربه آليو سيسيه لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا رفقة الركراكي وعبد الحق بن شيخة الذي قاد اتحاد الجزائر للفوز بثنائية كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي.

لم يشارك منتخب جامبيا في كأس العالم الأخيرة 2022، لكن الفريق الملقب بالعقارب فرض نفسه بقوة على الساحة القارية بفضل تأهله لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

في المشاركة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون فجرت جامبيا مفاجأة كبيرة في مشاركتها الأولى بالتأهل للدور الثاني بحلوله وصيفا في المجموعة السادسة متفوقا على منتخب عريق بحجم منتخب تونس بطل أفريقيا في 2004.

وواصل منتخب جامبيا مسيرته الساحرة بإقصاء غينيا من الدور الثاني بالفوز بهدف قبل أن يودع البطولة بالخسارة صفر / 2 أمام الكاميرون.

يدين منتخب جامبيا بهذه الطفرة لمدربه البلجيكي توم سينتفيت الذي حافظ على المسيرة الجيدة بتأهل جديد لكأس أمم أفريقيا 2024 بحلوله وصيفا في المجموعة السابعة خلف مالي، ومتفوقا على الكونغو وجنوب السودان.

أنهى منتخب جامبيا العام الماضي في المركز 126 بتصنيف الفيفا لكنه حقق قفزة ملموسة حتى وصل إلى المركز 117 في أكتوبر الماضي، علما بأنه يتواجد حاليا في المركز 126.

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