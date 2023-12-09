بعد موسم ‏استثنائي مع نابولي..أوسيمين على بعد خطوة واحدة من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا



أصبح فيكتور أوسيمين على بعد ‏خطوة واحدة من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقيا خلال حفل ‏توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام بعد غد الاثنين في ‏مدينة مراكش بالمغرب.‏

ويتنافس أوسيمين على الجائزة، مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثبت أوسيمين بما لا يدع مجالا للشك أنه يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية ‏للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه ‏نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.‏

وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 يسمبر الجاري بعيد ميلاده ‏الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري ‏الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.‏

كما حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر ‏اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في ‏تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏

وامتدت نجاحات أوسيمين إلى المنتخب النيجيري في 2023، بعد تصدره قائمة ‏هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، عبر ‏تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات ‏مقابل هزيمة واحدة.‏

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل عشرة لاعبين حول العالم.‏

وتوج أوسيمين، الذي يتطلع لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته ‏في عام 1999، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة ‏اللاعبين الإيطاليين قبل عدة أيام.

كما يحتل هداف نابولي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب ‏نيجيريا برصيد 20 هدفا خلال 28 مباراة دولية، خلف رشيدي ياكيني الذي ‏سجل 37 هدفا وسيجون أوديجبامي صاحب الـ22 هدفا وياكوبو أييجبيني ‏صاحب الـ21 هدفا.‏

وبدأ أوسيمين يتحسس طريق النجومية مبكرا عبر قيادة منتخب نيجيريا للفوز ‏بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في 2015 بجانب حصوله على ‏الحذاء الذهبي لهداف البطولة ‏ برصيد عشرة أهداف خلال سبع مباريات، وجائزة ‏الكرة الفضية لثاني أفضل لاعب في البطولة، كما حصد أيضا جائزة الحذاء ‏الذهبي لهداف كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما في 2015، وهو نفس ‏العام الذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا.‏

وخاض أوسيمين أول مباراة له مع منتخب نيجيريا الأول في حزيران/يونيو ‏‏2017، قبل أن يساهم في فوز بلاده بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا ‏‏2019.‏

وبدأ أوسيمين مسيرته الاحترافية في 2016 عبر بوابة فولفسبورج الألماني، لكنه ‏لم يسجل أي أهداف مع الفريق على مدار موسم ونصف الموسم، ليرحل بعدها ‏إلى صفوف رويال شارلروا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حيث سجل له ‏‏13 هدفا خلال 27 مباراة، ثم انتقل الهداف النيجيري إلى صفوف ليل الفرنسي ‏حيث سجل 18 هدفا خلال 38 مباراة على مستوى كافة المسابقات.‏

ولفت أوسيمين أنظار نابولي ، الذي سارع بالتعاقد مع اللاعب في صفقة قياسية ‏بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وفي الموسم الأول له مع الفريق سجل أوسيمين ‏10 أهداف خلال 30 مباراة ثم أحرز 18 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم ‏التالي قبل تسجيله 31 هدفا خلال 39 مباراة على مستوى كافة المسابقات في ‏الموسم الماضي، لكنه اكتفى بتسجيل ستة أهداف خلال 13 مباراة في الموسم ‏الحالي.‏

وحصد أوسيمين العديد من الألقاب الفردية مع نابولي ، بداية من فوزه بجائزة ‏أفضل لاعب شاب في موسم 2021 / 2022 ثم أفضل مهاجم في موسم 2022 ‏‏/2022 وجائزة لاعب الشهر مرتين فيمارس 2022 و

يناير ‏‏2023، قبل أن يزين مسيرته الاستثنائية في الموسم الماضي بالحصول على ‏جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وينضم للفريق المثالي للمسابقة.‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز