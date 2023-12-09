الركراكي يتسلح بإنجاز المونديال في صراعه مع بن شيخة وسيسيه على جائزة ‏أفضل مدرب أفريقي



على الورق يبدو وليد الركراكي، المدير ‏الفني للمنتخب المغربي هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال ‏حفل ‏توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام بعد غد الاثنين ‏في ‏مدينة مراكش بالمغرب، لكن ذلك لا يقلل مطلقا من إنجازات منافسيه على ‏الجائزة، الجزائري عبدالحق بن شيخة‏ والسنغالي أليو سيسيه.‏

وسجل الركراكي إنجازا تاريخيا مع المنتخب المغربي بحصول أسود الأطلس على ‏المركز الرابع في مونديال قطر 2022، في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية ‏والأفريقية في الوقت الذي قاد فيه بن شيخة فريقه اتحاد الجزائر للقبي كأس ‏الكونفيدرالية وكأس السوبر الأفريقي، كما فاز سيسيه بلقب كأس أمم أفريقيا مع ‏منتخب السنغال، في موسم استثنائي للمدربين الثلاثة.‏

وكانت بداية مسيرة الركراكي مع المنتخب المغربي وليدة الصدفة، بعد الإقالة ‏المفاجئة للمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش في 31 آب/أغسطس 2022، أي ‏قبل أقل من ثلاثة أشهر من المونديال.‏

ولاقى تعيين الركراكي في منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، عاصفة من ‏الاستهجان في الأوساط الكروية المحلية ، وبدأ الحديث يدور حول فشل المشروع ‏المغربي في كأس العالم، من قبل أن يبدأ.‏

واستهل الركراكي مشواره مع أسود الأطلس بالفوز وديا على مدغشقر بهدف دون ‏رد، في إطار الاستعدادات لخوض غمار المونديال ضمن المجموعة الصعبة ‏التي ضمت إلى جواره كرواتيا وبلجيكا وكندا.‏

وصبت الترشحيات قبل انطلاق البطولة لصالح تأهل كرواتيا وبلجيكا إلى الأدوار ‏الإقصائية، لكن منتخب المغرب كان له رأيا مغايرا، حيث استهل مشواره في ‏المونديال بتعادل سلبي وأداء مشرف أمام كرواتيا، ثم أتبع ذلك بفوز تاريخي ‏مفاجئ على منتخب بلجيكا، الذي كان يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏آنذاك، بهدفين دون رد ، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على كندا بهدفين مقابل ‏هدف.‏

وقاد الركراكي المنتخب المغربي لبلوغ الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى ‏منذ عام 1986 في إنجاز لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه.‏

وصعدت المغرب لملاقاة الماتادور الإسباني في دور الستة عشر وبدأ الحديث ‏يدور عن الاكتفاء بالأداء المشرف وأن ما تحقق حينذاك يعتبر إنجازا بكل ‏معنى الكلمة، لكن طموح الأسود كان أكبر من كل شيء، حيث فرض الفريق ‏بقيادة حارس مرماه المبهر ياسين بونو التعادل السلبي على الإسبان في الوقتين ‏الأصلي والإضافي للمباراة، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية 3 ‏‏/صفر.‏

وفي دور الثمانية حقق المنتخب المغربي انتصارا للتاريخ على المنتخب البرتغالي ‏بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، بهدف سجله يوسف النصيري ليصبح ‏أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي، لكن الحلم المغربي توقف على يد ‏منتخب فرنسا الفائز بنسخة 2018 لكأس العالم، حيث خسر الأسود أمام الديوك ‏بهدفين دون رد بعد أداء بطولي، قبل خسارة المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد ‏المركز الثالث بهدفين مقابل هدف.‏

وبدأ الركراكي /48 عاما/ الظهير الأيمن السابق لمنتخب المغرب، مسيرته ‏التدريبية من خلال توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب المغربي، ثم انتقل ‏لتدريب الفتح الرياضي في موسم 2014 /2015 وفاز معه بلقب كأس العرش ‏المغربي، وحصل على لقب أفضل مدرب في ذلك الموسم، واستمر مع الفريق ‏حتى مطلع عام 2020 قبل رحيله بالتراضي.‏

وانتقل الركراكي في صيف 2021 لتدريب الوداد وفاز معه بلقب الدوري المغربي ‏في العام التالي مباشرة، وأتبع ذلك بقيادة فريقه للقبه الثالث في دوري أبطال ‏أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في النهائي، ليصبح ثاني مدرب مغربي في ‏التاريخ يتوج باللقب القاري بعد الحسين عموتة الذي حصد اللقب مع الوداد أيضا ‏في 2017.‏

وترشح الركراكي لجائزة أفضل مدرب في العالم في 2022 بعد أدائه المذهل مع ‏الوداد، قبل انطلاق رحلته التاريخية مع المنتخب الوطني.‏

ويبقى الجزائري عبد الحق بن شيخة المدرب السابق لاتحاد الجزائر والحالي ‏لسيمبا التنزاني مرشحا بقوة لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا.‏

وحقق بن شيخة إنجازا تاريخيا مع اتحاد الجزائر بقيادته للقب كأس الكونفيدرالية ‏للمرة الأولى في تاريخ النادي، بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني في النهائي، ‏واتبع ذلك بالحصول على لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخ ‏الفريق، بعد الفوز على الأهلي المصري بهدف.‏

وسجل بن شيخة إنجازا فريدا تمثل في الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي مرتين ‏متتاليتين ومع فريقين مختلفين، بعدما قاد نهضة بركان المغربي للقب في ‏‏2022.‏

وتضمنت المسيرة التدريبية لبن شيخة الفوز مع شباب بلوزداد بلقب الدوري ‏الجزائري مرتين متتاليتين في موسمي 1999 /2000 و2000 /2001 في ‏منصب المدرب المساعد وفاز مع الأفريقي بلقب الدوري التونسي ولقب كأس ‏شمال أفريقيا في 2008 ثم فاز مع فريق الدفاع الحسني الجديدي بلقب كأس ‏العرش المغربي في 2013 ، بالإضافة إلى فوزه مع أم صلال بلقب دوري ‏الدرجة الثانية القطري في موسم 2005 /2006 ليصعد به إلى دوري الأضواء.‏

وفرض أليو سيسيه نفسه بقوة على القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب ‏في أفريقيا لعام 2023 بعد قيادة المنتخب السنغالي لبلوغ الأدوار الإقصائية ‏لكأس العالم.‏

واستهل منتخب السنغال مشواره في مونديال قطر بالخسارة على يد هولندا صفر ‏‏/2 لكنه استعاد إتزانه سريعا وحقق انتصارين متتاليين على حساب قطر 3 /1 ‏ثم الإكوادور 2 /1 ليصعد إلى دور الستة عشر، لكن مسيرته انتهت بالخسارة ‏على يد إنجلترا صفر/ 3.‏

وقاد سيسيه المنتخب السنغالي للفوز بلقبه الأول في كأس أمم أفريقيا في 2021 ‏بتغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للنسخة الثالثة ‏والثلاثين من البطولة. ... وذلك بعد عامين فقط من الحصول على المركز الثاني ‏في نسخة 2019 من ‏البطولة القارية، بالخسارة أمام الجزائر. ‏

وتضمنت المسيرة الاستثنائية لسيسيه مع منتخب بلاده، بلوغ كأس العالم مرتين ‏متتاليتين في 2018 و2022 بجانب تصدر المجموعة الثانية عشرة من ‏التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بعد تحقيق أربعة انتصارات ‏مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم.‏

‏واستحق سيسيه الحصول على جائزة أفضل مدرب في القارة الأفريقية في ‏‏2022 كما ينافس بقوة على الجائزة للعام الثاني على التوالي.‏

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