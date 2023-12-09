ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 222 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 130 نقطة ليغلق على 36247 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 63 نقطة ليصل إلى 14403 نقاط، أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليصل إلى 4604 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 11 نقطة ليصل إلى 1880 نقطة.
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