Saturday, 09 December 2023 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة في يومها ال64.. واشنطن تعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار

12/9/2023 2:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-في اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة.

ويأتي ذلك بينما يواجه الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شديدة في خان يونس، وقد اعترف بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.


واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع.

كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهول في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلاتي حماد وعطا الله.

وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

كما استهدف قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.

MENAFN09122023000205011050ID1107563213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث