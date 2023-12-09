الحرب على غزة في يومها ال64.. واشنطن تعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-في اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة.
ويأتي ذلك بينما يواجه الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شديدة في خان يونس، وقد اعترف بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.
واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.
وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع.
كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهول في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلاتي حماد وعطا الله.
وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.
كما استهدف قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.
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