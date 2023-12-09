مسؤول في أونروا: النظام المدني ينهار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-حذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن النظام المدني ينهار في غزة، حيث تدور حرب مدمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أكثر من شهرين.



وقال مسؤول عمليات أونروا في قطاع غزة توماس وايت في حسابه على منصة ((إكس)) إن "النظام المدني ينهار في غزة، فالشوارع تبدو موحشة، خاصة بعد حلول الظلام".



كما حذر وايت من تفشي المجاعة بين السكان غزة، وقال إنه "يتم نهب بعض قوافل المساعدات وتتعرض مركبات الأمم المتحدة للرجم بالحجارة، المجتمع المحلي على حافة الانهيار الشامل".



ونشر المسؤول في أونروا صورا تظهر آلاف الفلسطينيين وهم يتجمعون حول مركز تابع لأونروا لتوزيع الدقيق في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، معلقا بالقول إن "الجوع والمرض يطارد الجميع".



يأتي ذلك فيما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن وتيرة دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة تتراجع يوميا.



وذكر المكتب الأممي أن يوم أمس شهد دخول 69 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية و61 ألف لتر من الوقود من مصر إلى غزة، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 170 شاحنة و110 آلاف لتر من الوقود التي دخلت خلال الهدنة الإنسانية في الفترة ما بين 24 و30 نوفمبر الماضي.



وأوضح أن الأرقام المذكورة لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة (بما في ذلك الوقود) كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.



وبحسب البيان تأثرت قدرة الأمم المتحدة على تلقي كميات كبيرة من المساعدات بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عدة عوامل، تشمل النقص في الشاحنات داخل غزة، بعد أن تقطعت السبل ببعضها في المنطقة الوسطى، التي تم فصلها عن الجنوب إضافة إلى انقطاع الاتصالات وتزايد عدد الموظفين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى معبر رفح بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على كافة مناطق قطاع غزة.



وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، وفقا للأونروا.



وتم تسجيل ما يقرب من 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء غزة، منهم نحو مليون مسجلون في 98 ملجأ للأونروا في جنوب قطاع غزة.



