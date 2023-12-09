صحة غزة: وصول 71 شهيدا و160 مصابا خلال 24 ساعة إلى مستشفى شهداء الأقصى

صحة غزة: وصول 71 شهيدا و160 مصابا خلال 24 ساعة إلى مستشفى شهداء الأقصى
التاريخ
12/9/2023 2:13:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وصول 71 شهيدا و160 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية
إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جرّاء القصف الإسرائلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
يتبع..
MENAFN09122023000205011050ID1107563211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.