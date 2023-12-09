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صحة غزة: وصول 71 شهيدا و160 مصابا خلال 24 ساعة إلى مستشفى شهداء الأقصى

12/9/2023 2:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وصول 71 شهيدا و160 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية
إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جرّاء القصف الإسرائلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة‎.

يتبع..

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