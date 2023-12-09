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بايدن يعلن عن موعد إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد

12/9/2023 2:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028، بين لاس فيغاس ولوس أنجلس قبل الألعاب الأولمبية.

وقال بايدن خلال جولته في لاس فيغاس أمس الجمعة: "نحن نبني أول خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا. والأمر يبدأ هنا".
ويقلص هذا القطار وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ويُفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويا.
وسُمي المشروع "برايت لاين ويست"، على اسم الشركة الخاصة التي كُلفت بناءه وتشغيل القطارات. وسيحصل على تمويل قدره 3 مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، التي أقرت عام 2021.
وستكون لهذا المشروع بصمة بيئية، لأن خط القطار المستقبلي هذا "سيزيل 3 ملايين مركبة من الطريق السريع"، حسبما قال بايدن. كما أنه سيكون مفيدا لناحية الوظائف "ذات الأجور الجيدة"، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

روسيا اليوم

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