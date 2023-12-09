الجفاف يقتل عشرات الأفيال في زيمبابوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفقت عشرات الأفيال عطشا في متنزه وانجي الوطني الشهير في زيمبابوي.

وقال مسؤول في هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، إنه لا يوجد نهر رئيسي في متنزه وانجي، وإنما تعتمد الحيوانات على الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.



وقالت دافين مادلاموتو كبيرة علماء البيئة في "زيمباركس"، لـ"رويترز": "نعتمد على المياه الاصطناعية بسبب تراجع المياه السطحية، ونظرا لأن الفيلة تعتمد على الماء فإننا نسجل المزيد من حالات النفوق".

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