مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ أمس الجمعة، إلى دفن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة أحياء، وذلك بعد انتشار صور اعتقال جيش الاحتلال لعشرات النازحين شمال القطاع وتعريتهم إلا من ملابسهم الداخلية.



ووصف كينغ -عبر منصة إكس- الأسرى الفلسطينيين بالـ"نازيين"، قائلا إن دفنهم أحياء هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، لأنهم "ليسوا إلا مجموعة من النمل"، بحسب تعبيره.



ورد عليه أحد رواد المنصة بأنه سيُحاسب على هذه التصريحات بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن كينغ سخر منه متسائلا لمَ يجب أن يحاسب إذا دعا لقتل "النازيين".

