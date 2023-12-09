مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ أمس الجمعة، إلى دفن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة أحياء، وذلك بعد انتشار صور اعتقال جيش الاحتلال لعشرات النازحين شمال القطاع وتعريتهم إلا من ملابسهم الداخلية.
ووصف كينغ -عبر منصة إكس- الأسرى الفلسطينيين بالـ"نازيين"، قائلا إن دفنهم أحياء هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، لأنهم "ليسوا إلا مجموعة من النمل"، بحسب تعبيره.
ورد عليه أحد رواد المنصة بأنه سيُحاسب على هذه التصريحات بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن كينغ سخر منه متسائلا لمَ يجب أن يحاسب إذا دعا لقتل "النازيين".
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