إصابة إمرأة بسكتة دماغية بسبب فاتورة إشتراك المياه في إيطاليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت امرأة إيطالية، تبلغ من العمر 88 عاما، لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها.

وتلقت فاتورة بقيمة 15339 يورو من مجموعة "إيرين"، تتعلق بالفترة الممتدة من اب إلى تشرين الاول 2023.



ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو.

وتوجه شقيق السيدة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتم التأكد من أن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة.

وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

وقالت "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة".

وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد طرف ثالث. بالفعل هذا الصباح، قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق".

روسيا اليوم