درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في المجال العسكري، أن قوات الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات انتحارية جديدة، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحول الموضوع قال أنطون فيودوروفيتش مدير مركز "كاسكاد_أورال" الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكرية: "قوات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Cucumber (الخيار) التي تم تطويرها في يكاتيرينبورغ".
وأضاف:"هذه الطائرة الصغيرة قادرة على حمل 2.5 كلغ من المتفجرات إلى مسافة 5 كلم، تم تصميم هذه الطائرات لتقوم بالعمليات المتطورة وفق المفاهيم العسكرية، المصممون قرروا من باب الدعابة إطلاق اسم (الخيار) عليها كي لا تحمل اسما عدوانيا".
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