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درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

12/9/2023 2:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في المجال العسكري، أن قوات الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات انتحارية جديدة، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحول الموضوع قال أنطون فيودوروفيتش مدير مركز "كاسكاد_أورال" الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكرية: "قوات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Cucumber (الخيار) التي تم تطويرها في يكاتيرينبورغ".
وأضاف:"هذه الطائرة الصغيرة قادرة على حمل 2.5 كلغ من المتفجرات إلى مسافة 5 كلم، تم تصميم هذه الطائرات لتقوم بالعمليات المتطورة وفق المفاهيم العسكرية، المصممون قرروا من باب الدعابة إطلاق اسم (الخيار) عليها كي لا تحمل اسما عدوانيا".




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