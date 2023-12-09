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جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

12/9/2023 2:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عشرات الجرحى سقطوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


بينما يواجه الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شديدة في خان يونس، وقد اعترف بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.


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