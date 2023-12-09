جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة
التاريخ
12/9/2023 2:13:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عشرات الجرحى سقطوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
بينما يواجه الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شديدة في خان يونس، وقد اعترف بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.
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