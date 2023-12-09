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بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

12/9/2023 2:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز "بوينغ 737" إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة بإشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.

وكانت طائرة الخطوط الجوية "إس 7" تقلّ 175 راكبا في طريقها من نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، إلى العاصمة موسكو.
وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج.

سكاي نيوز

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