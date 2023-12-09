بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

وكانت طائرة الخطوط الجوية "إس 7" تقلّ 175 راكبا في طريقها من نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، إلى العاصمة موسكو. وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج.

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