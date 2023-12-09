بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز "بوينغ 737" إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة بإشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.
وكانت طائرة الخطوط الجوية "إس 7" تقلّ 175 راكبا في طريقها من نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، إلى العاصمة موسكو.
وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج.
سكاي نيوز
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