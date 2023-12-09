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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار قيادية لحزب الله في لبنان

12/9/2023 2:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الليلة الماضية أهدافا لحزب الله داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية.


وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل ورد الجيش على مصادر النيران.


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