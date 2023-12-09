البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 كانون الأول الحالي.



وتأتي المشاركة تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر.



وأكد البرلمان العربي، حرصه على متابعة جميع الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، من خلال خطة تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة، من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.



يشار إلى أن البرلمان العربي راعى في هذه الخطة أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.



وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات الوفد البرلماني المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

بترا