COP28.. الطيران المدني: إطار دبي العالمي يضع القطاع على مسار صفر انبعاثات في 2050

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن "إطار دبي العالمي" لوقود الطيران المستدام، الذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" أخيراً، يمثل دفعة قوية للجهود الدولية الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران الدولي، ويضع القطاع على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

جاء ذلك في كلمة للمهندسة مريم البلوشي مدير قسم البيئة بالهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران في "الإيكاو"، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان "الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية" خلال المنتدى العالمي للطيران المستدام والذي عقد ضمن أعمال مؤتمر الأطراف (COP28).

و أكدت المهندسة مريم البلوشي، خلال مداخلتها في الجلسة، أن دولة الإمارات اتخذت خطوات متقدمة لتهيئة بيئة داعمة للانتقال نحو وقود طيران مستدام، كما أنها حريصة على دعم كافة الجهود الدولية لتعزيز هذا التوجه إيمانا من الدولة بأن التحول نحو نموذج منخفض الكربون، يوفر فرص نمو جديدة تخدم الأهداف التنموية وتعمل على استيفاء متطلبات النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن الوقت الراهن يشهد نشاطاً ملموساً من قبل مجتمع الطيران الدولي في التعامل مع قضية التغير المناخي، والذي تم ترجمته في نتائج المؤتمر الثالث للإيكاو بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، وأسفر عن تحقيق توافق دولي حول الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام "إطار دبي العالمي"، وتحديد هدف طموح وجريء لخفض انبعاثات الطيران العالمية بنسبة 5% بحلول عام 2030.

وأشارت البلوشي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا دوليًا مكثفًا في اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران التابعة لـ "الإيكاو"، وذلك لتطوير السياسات التي تعزز هذا التوجه ضمن الإطار العالمي المتفق عليه، وكذلك وضع أدوات لقياس مستوى التقدم المحرز في هذا الاتجاه.