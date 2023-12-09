((غراء فائق الفعالية)) لتعبيد الطرق

MENAFN - Khaberni) خبرني - ابتكر باحثون من جامعة موسكو، مادة لاصقة تصلح لبناء الطرق من المواد المستخدمة، حيث بمساعدتها، يمكن إنشاء طرق متينة في المناطق النائية التي يصعب نقل مواد البناء الثقيلة إليها، وفق صحيفة «ازفيستيا».

ووفقاً للمبتكرين، تجمع المادة اللاصقة الجديدة في كتلة متراصة مواد بناء مختلفة- الرمل والطمى الرملية والطين والقطع الحجرية الصغيرة والأحجار الكبيرة. يمكن لكتلة سمكها 40 - 60 ملم، منها، أن تتحمل بسهولة سيارة ركاب تسير فوقها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن باستخدام المادة اللاصقة الجديدة لتدعيم الشواطئ وضفاف الأنهار.

ويقول البروفيسور دميتري إيفانوف رئيس مختبر علوم المواد الهندسية في جامعة موسكو، ورئيس قسم المواد الحيوية في جامعة سيريوس: «هناك العديد من الطرق غير المعبدة في بلادنا. علاوة على ذلك، يحدث أنه بسبب جزء قصير واحد، يغسله المطر أو ماء الثلج الذائب، يصبح هذا الطريق غير سالك. ونتيجة لذلك، يصعب الوصول إلى مدن وبلدات بواسطة وسائل النقل البرية.

وهذا الابتكار سيساعد على حل هذه المشكلات». ووفقاً له، يسمح هذا الغراء بترميم وتصليح الطرق العامة بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن بإجراء تعديل معين في تركيبة المادة اللاصقة، بناء طريق يتحلل في حد ذاته بيولوجياً بعد مرور بعض الوقت عندما تنتفي الحاجة إليه.

