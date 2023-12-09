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الولايات المتحدة تدخل عالم القطارات فائقة السرعة في 2028

12/9/2023 12:25:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنّ أوّل خطّ قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيُفتتح عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلس قبل الألعاب الأولمبيّة.

وقال بايدن أثناء جولة له في لاس فيغاس (نيفادا): "نحن نبني أوّل خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا.. والأمر يبدأ هنا".

ويُقلّص هذا القطار الفائق السرعة الذي سيربط لوس أنجلس (كاليفورنيا) بلاس فيغاس وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلاً على الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ويُفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويا.

وسُمّي المشروع "برايت لاين ويست"، على اسم الشركة الخاصّة التي كُلّفت ببنائه
وتشغيله. وسيحصل على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتيّة التي أقرّت عام 2021.

وستكون لهذا المشروع بصمة بيئية، لأنّ خط القطار المستقبلي هذا "سيزيل 3 ملايين مركبة من الطريق السريع"، حسبما قال بايدن. كما أنه سيكون مفيداً لناحية الوظائف "ذات الأجور الجيدة"، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الرئيس وهو من محبّي ركوب القطارات: "نتحدث عن هذا المشروع منذ عقود.. والآن سننجزه".

وقدّم الرئيس تفاصيل عن مشاريع تحديث أخرى ستحصل على تمويل، وهي في المجمل 10 مشاريع بقيمة 8,2 مليارات دولار.

وتابع بايدن: "السكك الحديد جعلت أميركا قوة للتجارة والابتكار في العالم، ووحدت البلاد وبنت أقوى اقتصاد في التاريخ. وبمرور الوقت، تأخّرنا. كانت بنيتنا التحتية هي الأفضل في العالم".

وشدد على "أننا نخوض منافسة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، مضيفاً: "الصين لديها منذ بعض الوقت قطارات تسير بسرعة 220 ميلا في الساعة".

وتساءل: "كيف يمكن أن نكون أفضل اقتصاد من دون أن نمتلك أفضل بنية تحتية في العالم؟"، قائلا "هذا ما سنفعله".

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