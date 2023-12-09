سول وواشنطن وطوكيو تؤكد مجدداً ضرورة التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي

أكد مستشارو الأمن القومي لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مجدداً، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية ملتزمة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

جاء هذا على لسان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي جيك سوليفان والياباني تاكيو اكيبا عقب محاداثاتهم في سول.

وقال تشو: "أكدنا مجدداً التزام كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن أسلحتها النووية والامتناع عن التعاون العسكري، واتفقنا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لتأمين التنفيذ الصارم لذلك من جانب المجتمع الدولي".

وقال تشو أيضاً أن الدول الثلاث اتفقت على تنفيذ التعاون الأمني الثلاثي دون تأخير، بما في ذلك المشاركة المباشرة لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية من خلال وضع خطط لعدة سنوات من أجل التدريبات العسكرية الثلاثية.

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