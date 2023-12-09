11 قتيلاً في معركة بين عصابات وسط المكسيك

قال مسؤولون أمنيون، أمس الجمعة، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين من يشتبه في أنهم مجرمون أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في بلدة تسكالتيتلان في وسط المكسيك.

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