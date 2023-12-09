11 قتيلاً في معركة بين عصابات وسط المكسيك
التاريخ
12/9/2023 12:25:30 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون أمنيون، أمس الجمعة، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين من يشتبه في أنهم مجرمون أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في بلدة تسكالتيتلان في وسط المكسيك.
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