الأرصاد: تساقط المطر اليوم على هذه المناطق في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول .
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