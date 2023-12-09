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الأرصاد: تساقط المطر اليوم على هذه المناطق في المملكة

12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الارصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول .

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