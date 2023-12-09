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واشنطن تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريح

12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.


وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرا صحفيا في فندق "فور سيزن" في واشنطن.


وعقب توجيه أحد الصحفيين سؤالا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكلام وقال "السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة".


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