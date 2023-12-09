واشنطن تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.
وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرا صحفيا في فندق "فور سيزن" في واشنطن.
وعقب توجيه أحد الصحفيين سؤالا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكلام وقال "السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة".
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