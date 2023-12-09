Saturday, 09 December 2023 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تدعو إسرائيل لتطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي

12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية سبيستيان فيشر، يوم الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.


وقال فيشر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "من المهم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وطرحنا ذلك بشكل واضح في محادثاتنا مع شركائنا الإسرائيليين، وحاليا بات عدد كبير من الفلسطينيين والمدنيين ضحايا هذه الحرب، لذلك فإن حماية المدنيين في غزة أمر مهم للغاية".


ولفت فيشر إلى أن أمن إسرائيل مسألة دولة بالنسبة لألمانيا، مشيرا إلى أنها عاشت "آلاما كبيرة".


وأضاف: "لكن رأينا أيضا أن الفلسطينيين يعيشون مآسي كبيرة، وأوضحت مرات عديدة أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني والأمني لسكان غزة".


وتابع أن "الناس (في القطاع) يحتاجون الوصول إلى المواد الإنسانية بشكل عاجل، وينبغي إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".


MENAFN09122023000208011052ID1107563085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث