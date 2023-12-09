ألمانيا تدعو إسرائيل لتطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية سبيستيان فيشر، يوم الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال فيشر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "من المهم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وطرحنا ذلك بشكل واضح في محادثاتنا مع شركائنا الإسرائيليين، وحاليا بات عدد كبير من الفلسطينيين والمدنيين ضحايا هذه الحرب، لذلك فإن حماية المدنيين في غزة أمر مهم للغاية".
ولفت فيشر إلى أن أمن إسرائيل مسألة دولة بالنسبة لألمانيا، مشيرا إلى أنها عاشت "آلاما كبيرة".
وأضاف: "لكن رأينا أيضا أن الفلسطينيين يعيشون مآسي كبيرة، وأوضحت مرات عديدة أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني والأمني لسكان غزة".
وتابع أن "الناس (في القطاع) يحتاجون الوصول إلى المواد الإنسانية بشكل عاجل، وينبغي إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
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