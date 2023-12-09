قوات الاحتلال تحاصر منزل قيادي في حركة الجهاد بجنين
التاريخ
12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة "كفر راعي" جنوب غرب جنين بالضفة الغربية، وتحاصر منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
كما نقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرقي الضفة، وتحاصر منازل في حي النابلسي وسط المخيم.
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