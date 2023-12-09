حزب الله يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.
MENAFN09122023000208011052ID1107563083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.