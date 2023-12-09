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حزب الله يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، ليل الجمعة/السبت، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.


وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.


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