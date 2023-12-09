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الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق

12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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