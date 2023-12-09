الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
MENAFN09122023000208011052ID1107563082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.