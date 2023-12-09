صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بغلاف غزة
التاريخ
12/9/2023 12:14:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في نير عام وميفالسيم في غلاف غزة.
وكان حزب الله "حزب الله" اللبناني، قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.
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