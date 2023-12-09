قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من كفرراعي وتقتحم فحمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، ثلاثة أشقاء من بلدة كفرراعي، واقتحمت قرية فحمة، جنوب جنين.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت كفرراعي، واعتقلت الأشقاء: همام وعصام وحسام ذياب، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبثت في محتوياته.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة، واندلعت مواجهات داخل القرية دون أن بلغ عن اصابات او اعتقالات.
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