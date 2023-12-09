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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من كفرراعي وتقتحم فحمة

12/9/2023 12:14:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، ثلاثة أشقاء من بلدة كفرراعي، واقتحمت قرية فحمة، جنوب جنين.


وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت كفرراعي، واعتقلت الأشقاء: همام وعصام وحسام ذياب، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبثت في محتوياته.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة، واندلعت مواجهات داخل القرية دون أن بلغ عن اصابات او اعتقالات.


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