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وزارة الصحة تكشف آليات مواجهة فيروس C بين طلاب المدارس

12/8/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الصح والسكان أنه يتم عمل الفحوص الطبية الشاملة للكشف عن فيروس سى بين طلاب المرحلة الابتدائية
من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحى الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقاً للبروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.
 يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".












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