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المرور يعيد فتح طريق الواحات بعد انتهاء مدة رفع كمر معدنى لكوبرى

12/8/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعادت إدارة المرور فتح طريق الواحات مرة أخرى بعدما تم الانتهاء من أعمال رفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى 8 الكائن أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وسط تواجد الخدمات المرورية.



وكانت إدارة المرور أعلنت عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.



ولفتت إدارة المرور إلى أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات وذلك لمدة يومين وذلك من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/12/8 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2023/12/9، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.



وأجرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة تحويلة مرورية لحركة السيارات، وتشمل استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.












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