Saturday, 09 December 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة: فشل اعتماد قرار وقف إطلاق النار مؤسف وكارثى

12/8/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن فشل اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "أمر مؤسف للغاية" و"كارثي".

وفي تعليق على فشل اعتماد القرار في المجلس، قال منصور إن "حياة الملايين من الفلسطينيين غير معلومة المصير، ولكن حياة كل واحد منهم مقدسة وتستحق الإنقاذ".

وأضاف أنه بدلاً من السماح لمجلس الأمن بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة أخيرًا بعد شهرين من المذابح والفظائع، "يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم".
 وخلص بالقول: "كيف يمكن تبرير هذا؟ كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله؟

وفشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".








MENAFN08122023000132011024ID1107563047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث