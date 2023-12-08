مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة: فشل اعتماد قرار وقف إطلاق النار مؤسف وكارثى

(MENAFN
- Youm7) قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن فشل اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "أمر مؤسف للغاية" و"كارثي".
وفي تعليق على فشل اعتماد القرار في المجلس، قال منصور إن "حياة الملايين من الفلسطينيين غير معلومة المصير، ولكن حياة كل واحد منهم مقدسة وتستحق الإنقاذ".
وأضاف أنه بدلاً من السماح لمجلس الأمن بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة أخيرًا بعد شهرين من المذابح والفظائع، "يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم".
وخلص بالقول: "كيف يمكن تبرير هذا؟ كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله؟
وفشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
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