مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة: فشل اعتماد قرار وقف إطلاق النار مؤسف وكارثى

وفي تعليق على فشل اعتماد القرار في المجلس، قال منصور إن "حياة الملايين من الفلسطينيين غير معلومة المصير، ولكن حياة كل واحد منهم مقدسة وتستحق الإنقاذ".

وأضاف أنه بدلاً من السماح لمجلس الأمن بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة أخيرًا بعد شهرين من المذابح والفظائع، "يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم".

وخلص بالقول: "كيف يمكن تبرير هذا؟ كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله؟

وفشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".



