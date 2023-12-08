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ميقاتى يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى الجنوب اللبنانى

12/8/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع وفد فرنسى، الأوضاع فى الجنوب اللبنانى.
 جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، الوفد الفرنسي برئاسة مدير عام الشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشئون الخارجية فريدريك موندولى، في السرايا، في حضور سفير فرنسا فى لبنان هيرفيه ماجرو.

وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أن زيارة الوفد الفرنسي تندرج في إطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية؛ لحث لبنان على اتخاذ الخطوات الأساسية للإسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.








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