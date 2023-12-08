ميقاتى يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى الجنوب اللبنانى

ميقاتى يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى الجنوب اللبنانى
التاريخ
12/8/2023 11:32:28 PM
(MENAFN
- Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع وفد فرنسى، الأوضاع فى الجنوب اللبنانى.
جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، الوفد الفرنسي برئاسة مدير عام الشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشئون الخارجية فريدريك موندولى، في السرايا، في حضور سفير فرنسا فى لبنان هيرفيه ماجرو.
وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أن زيارة الوفد الفرنسي تندرج في إطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية؛ لحث لبنان على اتخاذ الخطوات الأساسية للإسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.
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