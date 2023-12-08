محمود الهباش: العدوان هو واحد على أهلنا سواء فى قطاع غزة أو الضفة

(MENAFN
- Youm7) أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض وجود الشعب الفلسطيني وليس السلطة فقط، مشيرا إلى أن العدوان هو واحد على أهلنا سواء في قطاع غزة أو الضفة.
وأضاف الهباش - في مقابلة الجمعة - أن مستقبل غزة مرتبط بالضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن نتنياهو سعى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني خدمة لخططه.
وأوضح مستشار الرئيس أن السلطة الفلسطينية لم تناقش أي ترتيبات تخص مستقبل غزة، مشددا على أن الأولوية لوقف العدوان.
وأكد أن وفودا كثيرة حدثت السلطة عن مستقبل غزة لكن الأولوية لوقف النار، مشددا على أنه لا يمكن لأي أجندة أن تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني.
وعبر مستشار الرئيس الفلسطيني عن أسفه من أفعال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تتناقض مع تصريحاتها.
وقال إنه يجب إفشال مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من غزة، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشارة أو حديث من حركة حماس للتواصل.
وتابع قائلاً: "نحن القيادة الفلسطينية وعلى من يريد التحدث أن يأتي إلينا"، مشيرا إلى السلطة لا تتهرب من مسئوليتها تجاه الفلسطينيين لا اليوم ولا غدا.
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن السلطة لا تريد الغرق في نقاشات سياسية جدلية قبل وقف النار.
وأكد أن العدوان هو واحد على أهلنا سواء في قطاع غزة أو الضفة.
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