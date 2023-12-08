Saturday, 09 December 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمود الهباش: العدوان هو واحد على أهلنا سواء فى قطاع غزة أو الضفة

12/8/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض وجود الشعب الفلسطيني وليس السلطة فقط، مشيرا إلى أن العدوان هو واحد على أهلنا سواء في قطاع غزة أو الضفة.

وأضاف الهباش - في مقابلة الجمعة - أن مستقبل غزة مرتبط بالضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن نتنياهو سعى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني خدمة لخططه.

وأوضح مستشار الرئيس أن السلطة الفلسطينية لم تناقش أي ترتيبات تخص مستقبل غزة، مشددا على أن الأولوية لوقف العدوان.

وأكد أن وفودا كثيرة حدثت السلطة عن مستقبل غزة لكن الأولوية لوقف النار، مشددا على أنه لا يمكن لأي أجندة أن تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني.
 وعبر مستشار الرئيس الفلسطيني عن أسفه من أفعال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تتناقض مع تصريحاتها.

وقال إنه يجب إفشال مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من غزة، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشارة أو حديث من حركة حماس للتواصل.

وتابع قائلاً: "نحن القيادة الفلسطينية وعلى من يريد التحدث أن يأتي إلينا"، مشيرا إلى السلطة لا تتهرب من مسئوليتها تجاه الفلسطينيين لا اليوم ولا غدا.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن السلطة لا تريد الغرق في نقاشات سياسية جدلية قبل وقف النار.
 وأكد أن العدوان هو واحد على أهلنا سواء في قطاع غزة أو الضفة.








MENAFN08122023000132011024ID1107563044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث