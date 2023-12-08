محمود الهباش: العدوان هو واحد على أهلنا سواء فى قطاع غزة أو الضفة

وأضاف الهباش - في مقابلة الجمعة - أن مستقبل غزة مرتبط بالضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن نتنياهو سعى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني خدمة لخططه.

وأوضح مستشار الرئيس أن السلطة الفلسطينية لم تناقش أي ترتيبات تخص مستقبل غزة، مشددا على أن الأولوية لوقف العدوان.

وأكد أن وفودا كثيرة حدثت السلطة عن مستقبل غزة لكن الأولوية لوقف النار، مشددا على أنه لا يمكن لأي أجندة أن تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني.

وعبر مستشار الرئيس الفلسطيني عن أسفه من أفعال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تتناقض مع تصريحاتها.

وقال إنه يجب إفشال مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من غزة، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشارة أو حديث من حركة حماس للتواصل.

وتابع قائلاً: "نحن القيادة الفلسطينية وعلى من يريد التحدث أن يأتي إلينا"، مشيرا إلى السلطة لا تتهرب من مسئوليتها تجاه الفلسطينيين لا اليوم ولا غدا.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن السلطة لا تريد الغرق في نقاشات سياسية جدلية قبل وقف النار.

وأكد أن العدوان هو واحد على أهلنا سواء في قطاع غزة أو الضفة.



