وزير الخارجية اللبنانى: نرحب بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701

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- Youm7) أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، الجمعة، ترحيب لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، موضحا أن الخروقات الإسرائيلية للقرار تزيد عن 30 ألف خرقا منذ عام 2006.
وأوضح الوزير اللبناني لوفد فرنسي يزور بيروت أن التعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضا، وأن يتم اظهار الحدود البرية والإنسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.
وطلب بوحبيب دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية، موضحا أنه يبقى دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701.
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