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وزير الخارجية اللبنانى: نرحب بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701

12/8/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، الجمعة، ترحيب لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، موضحا أن الخروقات الإسرائيلية للقرار تزيد عن 30 ألف خرقا منذ عام 2006.

وأوضح الوزير اللبناني لوفد فرنسي يزور بيروت أن التعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضا، وأن يتم اظهار الحدود البرية والإنسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.
 وطلب بوحبيب دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية، موضحا أنه يبقى دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701.








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