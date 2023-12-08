وزير الخارجية اللبنانى: نرحب بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701

وأوضح الوزير اللبناني لوفد فرنسي يزور بيروت أن التعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضا، وأن يتم اظهار الحدود البرية والإنسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا. وطلب بوحبيب دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية، موضحا أنه يبقى دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701.

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