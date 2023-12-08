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كيف تسترد إشغالات الطريق العام؟ اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة

12/8/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) اهتمت الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، حيث شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا، تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.



يتضمن دليل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نوضحها في السطور التالية.



الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.



المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل او مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



المستندات والأوراق المطلوبة

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.



تكثف محافظة الجيزة حملات الإشغالات والمرافق بكافة المراكز والمدن والأحياء لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، نظرًا لما تسببه الإشغالات من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاة والمرور، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.



تتنوع مضبوطات حملات الإشغالات سواءً إشغالات المقاهي والكافيهات أو الأكشاك أو المحلات التجارية ما بين طاولات وكراسي وأراجيل ومراوح وإعلانات، وبضائع للباعة الجائلين، وغيرها، يتم بيان وتحديد مفرداتها فى محضر الضبط، بعد كل حملة، ومن ثم تنقل إلى مخازن الإشغالات بالأحياء، لتبدأ بعدها رحلة المخالفين في استرداد بضائعهم وأملاكهم من الإشغالات ودفع الغرامة المقررة على كل نوع من الإشغالات، على مدار 15 يومًا، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الغرامات المقررة، وإلا سيحق للسلطة المختصة بعدها بيع وطرح المضبوطات بمزاد علني يتم تحديد موقعه من قبل الحي، بعد حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن.












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