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5 مستندات لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم لعقار بالجيزة

12/8/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة للمواطنين خدمة استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم لعقار، على أن يُحضر مقدم الطلب المستندات والأوراق التالية:



-صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومي /......) (الأصل للاطلاع).

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية. أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.



وتعمل المراكز التكنولوجية على تقديم خدمات حكومية مُميكنة ومُطورة في مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات في وقت أقل.



شهدت محافظة الجيزة إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا، أبرزها في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).












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