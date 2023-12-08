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فتح باب الترشح على منصب عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة 30 ديسمبر

12/8/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت اللجنة المختصة بترشيح العمداء لكليات ومعاهد جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



ومن المقرر، أن يتم فتح باب التقدم لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم السبت 30 ديسمبر الجارى.



وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية، التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى:



1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.



2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".



3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.



4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.



5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".



6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.



7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة



8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.



وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.












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