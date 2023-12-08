Saturday, 09 December 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 أهداف لقمة الاقتصاد الأزرق.. مصر تستضيف مؤتمر اتفاقية برشلونة 2025

12/8/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مصر خلال عام 2025 مؤتمر اتفاقية برشلونة cop24، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، حيث سيتم استعراض الجهود المصرية، وخطتها حماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، وهو ما يسمى بخطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تضمنت العديد من المشروعات في هذا المجال، وتتطلب حشد تمويلات هائلة، حيث ان
العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، وتعد جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، من بين الملفات التي تحرص مصر على عرضها أمام المؤتمر المقبل CO24.



يركز مؤتمر اتفاقية برشلونة الذى تستضيفة مصرcop24، على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة إعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط،
والدول العربية في الجنوب.



وهناك 8 أهداف رئيسية لاتفاقية برشلونة الخاصة بالمناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط وهى:



1- تقييم التلوث البحري ومكافحته.

2-
ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.

3-
دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه.

5-
القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً.

6- حماية التراث الطبيعي والثقافى للمجتمعات.

7-
تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

8- المساهمة في تحسين نوعية الحياة.












MENAFN08122023000132011024ID1107563039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث