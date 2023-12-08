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تعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا

12/8/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) يعد فول الصويا محصول زراعى له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتى والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة فى الصناعات الغذائية وغير الغذائية، و يتم استخراج الزيت منه، وكذلك يستخدم فى صناعة الأعلاف.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا، وفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى...



1- ‎يحتوى على 20% زيت و40% بروتين، و كافة الأحماض الأمينية.



2- يوجد ما يقرب من 200 صناعة غذائية قائمة عليه.



3- يستخدم
كمكون رئيسي في تركيبات العلف الحيواني. فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي القيم والأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعله مصدرًا هامًا لتغذية الحيوانات في صناعة الثروة الحيوانية.



4- يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية الصحية وتستخدم هذه الزيوت فى العديد من التطبيقات الغذائية والصناعات الغير غذائية مثل صناعة الصابون والمستحضرات الجلدية والشموع.



5- يستخدم فول الصويا ومشتقاته فى صناعة العديد من المنتجات الغذائية. يُحضر منه اللبن النباتي والصلصات والصوصات ومشتقات الصويا الأخرى.



6-يستخدم في إنتاج اللحوم النباتية والمنتجات النباتية الأخرى كبديل صحي وغنى بالبروتين النباتي.



7-يستخدم زيت فول الصويا في إنتاج الوقود الحيوى.



يستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، مما يعزز النشاط الاقتصادى ويسهم فى توفير فرص العمل وتحقيق العوائد الاقتصادية.












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