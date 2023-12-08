تعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا

(MENAFN
- Youm7) يعد فول الصويا محصول زراعى له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتى والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة فى الصناعات الغذائية وغير الغذائية، و يتم استخراج الزيت منه، وكذلك يستخدم فى صناعة الأعلاف.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا، وفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى...
1- يحتوى على 20% زيت و40% بروتين، و كافة الأحماض الأمينية.
2- يوجد ما يقرب من 200 صناعة غذائية قائمة عليه.
3- يستخدم
كمكون رئيسي في تركيبات العلف الحيواني. فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي القيم والأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعله مصدرًا هامًا لتغذية الحيوانات في صناعة الثروة الحيوانية.
4- يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية الصحية وتستخدم هذه الزيوت فى العديد من التطبيقات الغذائية والصناعات الغير غذائية مثل صناعة الصابون والمستحضرات الجلدية والشموع.
5- يستخدم فول الصويا ومشتقاته فى صناعة العديد من المنتجات الغذائية. يُحضر منه اللبن النباتي والصلصات والصوصات ومشتقات الصويا الأخرى.
6-يستخدم في إنتاج اللحوم النباتية والمنتجات النباتية الأخرى كبديل صحي وغنى بالبروتين النباتي.
7-يستخدم زيت فول الصويا في إنتاج الوقود الحيوى.
يستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، مما يعزز النشاط الاقتصادى ويسهم فى توفير فرص العمل وتحقيق العوائد الاقتصادية.
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