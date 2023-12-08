إكس تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر

إكس تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر
التاريخ
12/8/2023 11:32:22 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى الموقع، خلال ديسمبر الجاري.
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