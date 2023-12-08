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إكس تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر

12/8/2023 11:32:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى الموقع، خلال ديسمبر الجاري.







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