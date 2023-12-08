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الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعى

12/8/2023 11:32:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمى تيرى بريتون، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بين المشرعين والمسؤولين التنفيذيين في التكتل، بشأن القواعد التي تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكتب المفوض الأوروبي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) "اتفاق"، في إشارة إلى المفاوضات بين المشرعين الأوروبيين وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.








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