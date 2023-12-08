نجل ترامب يقر بهزيمة أوكرانيا

MENAFN - Youm7) صرح دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، أن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل.

وقال نجل ترامب في تغريدة على موقع X "تويتر" سابقا: "لقد خسرت أوكرانيا الحرب منذ فترة، ونحن نبقيهم على أجهزة دعم الحياة (أجهزة التنفس الاصطناعي) بأموال لا نهاية لها".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترعى أوكرانيا، لأن ليس لديها فرص لتحقيق النصر، مشيراً إلى أنه

إذا كانت دول "الناتو" خائفة من روسيا، فيجب عليهم دعم كييف بمزيد من الأموال، وعدم انتظار ذلك من الولايات

المتحدة.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.

وأشار تقرير أعده معهد "كيل" للاقتصاد العالمي إلى أن التمويل الغربي لكييف منذ أغسطس وحتى أكتوبر 2023، انخفض بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.