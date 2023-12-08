ألمانيا تدعو إسرائيل لتطبيق أحكام القانون الإنسانى الدولى

MENAFN - Youm7) دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية سبيستيان فيشر، الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال فيشر في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين: "من المهم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وطرحنا ذلك بشكل واضح في محادثاتنا مع شركائنا الإسرائيليين، وحاليا بات عدد كبير من الفلسطينيين والمدنيين ضحايا هذه الحرب، لذلك فإن حماية المدنيين في غزة أمر مهم للغاية".

ولفت فيشر إلى أن أمن إسرائيل مسألة دولة بالنسبة لألمانيا، مشيرا إلى أنها عاشت "آلاما كبيرة".

وأضاف: "لكن رأينا أيضا أن الفلسطينيين يعيشون مآسي كبيرة، وأوضحت مرات عديدة أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني والأمني لسكان غزة".

وتابع أن "الناس (في القطاع) يحتاجون الوصول إلى المواد الإنسانية بشكل عاجل، وينبغي إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في وقت سابق،

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث

حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.