الأهلى يتحدى الزمالك فى سوبر اليد اليوم بالإمارات

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك
فى تمام الرابعة عصر اليوم
السبت
بتوقيت القاهرة فى السوبر المصرى بالإمارات .
أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك
بالفجيرة بالإمارات الدعوة العامة للحضور الجماهيرى .
فيما أسند الإتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش و ايفان بافيسيفيتش .
ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس ، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا ، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين .
وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.
فيما تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم.
وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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