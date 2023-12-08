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الأهلى يتحدى الزمالك فى سوبر اليد اليوم بالإمارات

12/8/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك
فى تمام الرابعة عصر اليوم
السبت
بتوقيت القاهرة فى السوبر المصرى بالإمارات .



أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك
بالفجيرة بالإمارات الدعوة العامة للحضور الجماهيرى .





فيما أسند الإتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش و ايفان بافيسيفيتش .



ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس ، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا ، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين .



وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.



فيما تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم.




وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.












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